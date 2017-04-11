Более ста человек признаны пострадавшими при взрыве в метро Петербурга

Пострадавшими в результате взрыва в метро Петербурга к 11 апреля признаны более ста человек. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу комитета по социальной политике.

"По состоянию на сегодня, признаны пострадавшими 102 человека. Эта цифра не окончательная, она еще может измениться в большую сторону", - сказал собеседник агентства.

В настоящее время в больницах Северной столицы продолжает оставаться 51 человек, в том числе один ребенок. В настоящий момент 80 человек получили компенсации как пострадавшие при теракте.

Теракт в петербургской подземке произошел 3 апреля, около 14:40, на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт". В результате взрыва погибли 14 человек, все они опознаны.