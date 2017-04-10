Шесть районов Петербурга получили предупреждения УФАС в связи с нарушением закона о защите конкуренции. Об этом сообщили в пресс-службе управления федеральной антимонопольной службы по городу.

Предупреждения вынесены администрациям Выборгского, Красногвардейского, Калининского, Невского, Приморского, Петроградского районов.

После ввода в эксплуатацию жилья они не опубликовали конкурсы на право управления домами, хотя они должны быть объявлены в течение 20 дней со дня выдачи разрешения на ввод здания в эксплуатацию.

Сейчас «бесхозными» остаются 28 домов, некоторые из них были сданы еще в январе. Районы должны провести конкурсы до 8 мая 2017 года. В случае невыполнения предупреждений в отношении администраций будут возбуждены дела о нарушении антимонопольного законодательства.

Адреса домов:

1. Приморский район

Парашютная улица, дом 61, корпус 1, литера А (разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 26.01.2017);

Парашютная улица, дом 61, корпус 1, литера Б (разрешение от 26.01.2017);

Парашютная улица, дом 61, корпус 1, литера В (разрешение от 26.01.2017);

Юнтоловский проспект, дом 49, корпус 1, строение 1 (разрешение от 21.02.2017);

Юнтоловский проспект, дом 51, корпус 1, строение 1 (разрешение от 21.02.2017);

Юнтоловский проспект, дом 51, корпус 2, строение 1 (разрешение от 21.02.2017);

Юнтоловский проспект, дом 53, корпус 1, строение 1 (разрешение от 21.02.2017);

Юнтоловский проспект, дом 53, корпус 2, строение 1 (разрешение от 21.02.2017);

Юнтоловский проспект, дом 55, корпус 2, строение 1 (разрешение от 21.02.2017).

2. Красногвардейский район

Проспект Энергетиков, дом 9, корпус 1, строение 1 (разрешение от 13.10.2016);

Муринская дорога, дом 68,корпус 1, литера А (разрешение от 31.01.2017);

Муринская дорога, дом 68,корпус 2,литера А (разрешение от 31.01.2017);

улица К.Чуковского, дом 12, литера А (разрешение от 31.01.2017);

улица Корнея Чуковского, дом 10, литера А (разрешение от 31.01.2017);

улица Корнея Чуковского, дом 8, литера А (разрешение от 31.01.2017);

улица Корнея Чуковского, дом 8, корпус 2, литера А (разрешение от 31.01.2017);

проспект Маршака, дом 16, корпус 3, литера А (разрешение от 31.01.2017);

проспект Маршака, дом 16, корпус 4, литера А (разрешение от 31.01.2017);

проспект Маршака, дом 16, корпус 5, литера А (разрешение от 31.01.2017);

6-я Жерновская улица, дом 17, строение 1 (разрешение от 02.02.2017).

3. Петроградский район

улица Ждановская, дом 45, литера А (разрешение от 17.02.2017);

улица Вязовая, дом 8, строение 1 (разрешение от 20.02.2017).

4. Калининский район

улица Жукова, дом 3, литера А (разрешение от 21.02.2017).

5. Выборгский район

поселок Парголово, улица Валерия Гаврилина, дом 15, строение 1 (разрешение на от 21.02.2017);

поселок Парголово, ул. Заречная, дом 33, строение 1 (разрешение от 21.02.2017);

поселок Парголово, улица Валерия Гаврилина, д. 11, корпус 1, строение 1 (разрешение от 21.02.2017).

поселок Парголово, улица Валерия Гаврилина, д. 13, корпус 1, строение 1 (разрешение от 21.02.2017);

6. Невский район

проспект Александровской Фермы, дом 8, корпус 1, строение 1 (разрешение от 22.02.2017),

проспект Александровской Фермы, дом 8, корпус 2, строение 1 (разрешение от 22.02.2017).