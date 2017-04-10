"Лента" на улице Бабушкина работает в штатном режиме. Об этом сообщают в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург" в социальной сети "ВКонтакте".

Круглосуточный супермаркет был эвакуирован сегодня утром, 10 апреля. По словам очевидцев, людей вывели в рамках противопожарных учений.

Никакого бесхозного предмет не было. В данный момент магазин открыт. В прошлый вторник "Ленту" эвакуировали в то же время, тогда был найден бесхозный предмет.