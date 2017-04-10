В метро Петербурга включили звук у металлодетекторов после проверки прокуратуры

В метро Петербурга включили звук у металлодетекторов после масштабной проверки горпрокуратуры. Об этом сообщает «Фонтанка.ру» со ссылкой на ГСУ СК Петербурга.

Сегодня, 10 апреля, поступили результаты проверочных мероприятий, в которых принимали участие 60 прокуроров, - их охват составил 67 станций и тома внутренней документации метрополитена.

Поводом стал беспрепятственный проход Акбаржона Джалилова на станцию метро «Академическая». Предполагаемый смертник пронес рюкзак с бомбой для поезда и сумку с взрывным устройством для станции «Площадь Восстания» (его успели обезвредить).

Установлено, что за полторы минуты до входа в «Академическую» Джалилов проследовал в часть вестибюля со стороны выхода пассажиров и через стеклянное заграждение наблюдал за сотрудниками службы контроля на метрополитене (СКМ).

Один находился в будке дежурного и должен был следить за линейкой турникетов, второй вместо наблюдения за рамками металлодетекторов общался с дежурным, а третий инспектор отсутствовал по болезни. Его заменили двумя стажерами, не имеющими никаких полномочий.

Джалилов также заметил полицейского, которого отправили по служебным надобностям на станцию «Гражданский проспект», убедился в возможности пройти и спокойно добрался до эскалатора.

Проверкой прокуратуры также установлено, что у металлодетекторов на всех станциях метро был отключен звук. Если на «рамки» не смотреть постоянно, способов заметить пассажира с внушительной частью металла в багаже не остается.

После проверки прокуратуры сотрудники СКМ начали осуществлять визуальный контроль детекторов, на которых включен звук. Прокуратура направила в СК материалы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по статье «Халатность».