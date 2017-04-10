Один из пострадавших при взрыве в метро Петербурга находится в крайне тяжелом состоянии. Об этом на своей странице в Twitter сообщила вице-губернатор Северной столицы Анна Митянина.

Всего в больницах после теракта остаются 53 человека. "По состоянию на 07:00 мск 10 апреля в крайне тяжелом состоянии находится один пострадавший, в тяжелом - четверо, средней тяжести - восемь, удовлетворительно - 40", - написала она.

Тем временем в социальной сети "ВКонтакте" создали группу для сбора средств на лечение и реабилитацию пострадавшей при теракте Марины Кочуновой.

Теракт в петербургской подземке произошел 3 апреля, около 14:40, на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт". В результате взрыва погибли 14 человек, все они опознаны. Более 70 человек получили ранения.

Один из пользователей Facebook Олег Черкасов подробно описал работу врачей, которые спасают пострадавших при взрыве. В своей заметке он описывает два тяжелых случая.

"Девушке прямо в висок вошел большой осколок металла, пробил артерию, разорвал сосуды, раздробил лицевые кости и врезался в мозг. В таких случаях люди умирают. Это до сих пор считалось травмой, несовместимой с жизнью. Но не в этот раз. Наши медики решили не сдаваться до последнего.

Одному Богу известно, что творилось в душе и сердцах этих людей, но они в ходе операции не только полностью восстановили девушке все раздробленные кости, собрав поврежденную часть лица, но и по ходу работы применили все силы и знания и придумали метод, не существовавший до сих пор! Они сшили главную артерию, а все микроскопические сосуды склеили! Склеили составом, который сами придумали в ходе операции! Девушка, в смерти которой не сомневался бы ни один врач мира, жива! И ее жизнь полностью спасена!

Другая женщина потеряла при ранении почти четыре литра крови! Любой врач знает, что при такой потере более половины всей крови, да еще и прямо на месте теракта, шансов нет. Но снова не в этот раз! Врачи ее вырвали из лап смерти! Она будет жить! Это не врачи! Это Боги медицины! Таким нужно вручать ордена и ставить памятники при жизни! Вот после такого еще кто-то расскажите, что у нас плохие врачи! А ведь это обычные врачи обычных городских больниц! Вот на такие подвиги они оказались способны! Человечища!" - рассказал Черкасов.