В России внесут значительные изменения в ПДД. По итогам совещания в правительстве по вопросам безопасности дорожного движения первый вице-премьер Игорь Шувалов дал поручения МВД и Минтрансу в течение месяца проработать предложения. Об этом сообщает "Коммерсантъ".

Первое из них касается правил проезда автомобилей перекрестков с круговым движением. Сегодня, согласно ПДД, водители машин на круге уступают дорогу тем, кто на него въезжает - действует принцип помехи справа. Если перед кругом установлен знак "Уступи дорогу", уступают въезжающие на перекресток. По итогам проработки поручения в ПДД может быть закреплен общий принцип: двигающиеся по кругу автомобили всегда имеют преимущество, если знака нет.

"Подобная практика, существующая практически во всем мире, зарекомендовала себя как более эффективная для регулирования движения. Поэтому логично ее применение и в России. Более того, многие наши граждане самостоятельно ездят за границу на автомобиле или арендуют его, и эта разница в ПДД может лишь создавать путаницу для водителей", - пояснил представитель Игоря Шувалова.

"В Европе это правило введено, чтобы движение на круге не запиралось. Более того, ГИБДД уже пыталась закрепить норму. Но в итоге в крупных городах перед кругом просто установили знаки, а сам принцип не поменялся. И сейчас в голове у людей путаница: большинство уверено, что у них на круге преимущество, хотя это не так, что нередко провоцирует аварию", - отметил глава экспертного центра Probok.net Александр Шумский.

Кроме того, Игорь Шувалов поручил проработать вопрос о введении в законодательство и ПДД нового знака и термина "зона успокоенного движения". По словам Шумского, в таких зонах пешеходам будет разрешено переходить проезжую часть в любом месте, при этом автомобилям будет запрещено совершать обгоны и двигаться быстрее 10-20 км/ч.