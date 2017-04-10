График разводки мостов в Петербурге 2017

В Петербурге 10 апреля официально стартовал сезон навигации. Мосты будут разводить по такому графику ежедневно:

Благовещенский мост: с 01:25 по 02:45, а также с 03:10 по 05:00.

Дворцовый мост: с 01:10 по 02:50, а также с 03:10 по 04:55.

Троицкий мост: с 01:20 по 04:50.

Литейный мост: с 01:40 по 04:45.

Большеохтинский мост: с 02:00 по 05:00.

Мост Александра Невского: с 02:20 по 05:10.

Володарский мост: с 02:00 по 03:45, а также с 04:15 по 05:45.

Биржевой мост: с 02:00 по 04:45.

Тучков мост: с 02:00 по 02:55, а также с 03:35 по 04:55.