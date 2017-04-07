Специалисты петербургского центра возродят осетра в Балтике и палию в Ладоге. Об этом в интервью "Федеральному агентству новостей" рассказал директор Федерального селекционно-генетического центра рыбоводства Валерий Крупкин.

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Одно из важнейших достижений центра - установка собственной газовой котельной, которая позволяет выращивать рыбу в оптимально пригодных для нее условиях в течение всего года.

По словам Крупкина, основная цель центра в разведении племенного посадочного материала, который реализуется в другие хозяйства, уже там рыбу и выращивают до товарного вида. Речь идет о миллионах штук в год.

В центре порядка десяти лет воспроизводят ладожскую палию или арктический голец, которого сейчас практически нет в природе. Среди прочего селекционируют здесь и каспийского лосося.

Палия - основной вид рыбы, которым здесь занимаются. В центре ее порядка 10 тыс. штук разного возраста. Созревает такая рыба только к пятому году, а на нерест идет спустя пять-семь лет. Ежегодно центр выпускает в Ладогу по госзаказу свыше 50 тыс. штук, выживают из которых 17%.

Для восстановления популяции этого вида рыбы требуется выпускать в течение трех-пяти лет в Ладогу не менее 500 тыс. рыб. Только за последние три года Центр вырастил и выпустил на волю почти 17 тонн рыбы.

В качестве заказчиков здесь выступает не только государство, но и те компании, которые своим производством наносят урон окружающей среде. За счет финансирования восстановления и выпуска в водоемы рыбы производства компенсируют свой вред.

В планах руководства предприятия начать воспроизводить балтийский осетр, которого практически нет в живой природе сейчас. Это поможет поднять производство в стране на новый уровень и выйти на европейские рынки сбыта.