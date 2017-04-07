Магазины в метро Петербурга возобновят работу 8 апреля. Об этом сообщает «Фонтанка.ру» со ссылкой на генерального директора компании «Метропресс» Сергея Маркелова.

По его словам, такое сообщение озвучил сегодня «Петербургский метрополитен» на совещании с представителями торговых операторов.

Павильоны в подземке закрылись сразу после взрыва в метро 3 апреля. ГУП «Петербургский метрополитен» выпустил распоряжение, предписывающее закрыть все розничные точки, расположенные внутри подземки.

В результате остановить работу были вынуждены более ста точек по продаже печатной продукции, цветочные салоны и другие операторы.

Маркелов уточнил, что после возобновления работы павильоны примут дополнительные меры безопасности и проведут обучение персонала по оказанию первой помощи.