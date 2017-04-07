Крестный ход ограничит движение транспорта в центре Петербурга 8 и 9 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по развитию транспортной инфраструктуры.
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С 9 часов 8 апреля до 15 часов 9 апреля остановка транспортных средств будет запрещена на следующих участках автомобильных дорог:
- М. Морская ул. от Почтамтской ул. до проезда вдоль д. 1 по Вознесенскому пр.;
- проезд вдоль д. 1 по Вознесенскому пр.;
- Адмиралтейский пр. от проезда вдоль д. 1 по Вознесенскому пр. до ул. Якубовича.
Кроме того, 9 апреля движение транспортных средств будет прекращено:
- с 10.00 до 11.00 на Исаакиевская площади от Адмиралтейского пр. до Почтамтской ул.;
- с 11.00 до 12.00 на следующих участках дорог:
- Исаакиевская пл. от Конногвардейского бульвара до Б. Морской ул.;
- Адмиралтейский пр. от ул. Якубовича до Вознесенского пр.;
- ул. Якубовича от Почтамтского пер. до Исаакиевской пл.;
- М. Морская ул. от Почтамтской ул. до Вознесенского пр.;
- проезд вдоль д. 1 по Вознесенскому пр.
Движение общественного транспорта на маршрутах до петербургских кладбищ в день православного праздника Вербное Воскресенье, 9 апреля, будет увеличено.