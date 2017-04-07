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Картина дня: Сирия, аресты по взрыву в метро и теракт в Стокгольме

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© Фото: thegadgetflow.com

Темы дня

Как Путин отреагировал на удары США по Сирии, кого арестовали по подозрению в причастности к взрыву, что сейчас происходит в столице Швеции.

Самой популярной темой за день, по данным «Монитора», стала Сирия. Сегодня США США впервые с начала многолетнего конфликта в Сирии нанесли массированный ракетный удар по авиабазе ВВС республики. По данным Пентагона, американские военные выпустили 59 ракет Tomahawk.

Президент США Дональд Трамп назвал удар «пропорциональным ответом» на якобы совершенную во вторник, 4 апреля, властями Сирии атаку на мирных жителей в Идлибе.  Тогда нацкоалиция оппозиционных и революционных сил Сирии заявила о 80 жертвах атаки с применением химоружия в городе Хан-Шейхун и 200 раненых. Оппозиционеры обвинили в этом правительственные войска. Командование сирийской армии опровергла эти обвинения и заявила, что ответственность за случившееся лежит на боевиках.

Президент РФ Владимир Путин считает удар США по авиабазе в Сирии агрессией против суверенного и нарушением международного права под надуманным предлогом. Пресс-секретарь президент Дмитрий Песков отметил, что факт уничтожения всех сирийских запасов химоружия был «отфиксирован» и подтвержден Организацией по запрещению химического оружия (ОЗХО) при ООН.

«Сирийская армия не располагает запасами химического оружия. При этом, по мнению Путина, полное игнорирование фактов использования химического оружия террористами лишь существенно усугубляет ситуацию», - Добавил Песков. В Кремле считают, что посредством удара по Сирии США пытаются отвлечь внимание мирового сообщества от многочисленных жертв среди мирного населения в Ираке. Россия приостановила соглашение с США об обеспечении безопасности полетов в Сирии.

Второй по значимости темой дня стали многочисленные аресты подозреваемых в причастности к теракту в метро Петербурга 3 апреля. Среди петербургских СМИ первыми об этом написали «Закс.ру» (16:50), «47news» (16:55) и АБН (17:25).

В Северной столице на два месяца арестованы 23-летний Азамжон Махмудов, 24-летний Ибрагибжон Ерматов, 20-летний Дилмурод Муидинов, 39-летний Бахрам Ергашев, 38-летний Сейфулл Хакимов, а также 21-летний Махамадюсуф Мирзаалимов.

Молодые люди были задержаны при эвакуации дома 22/1 по Товарищескому проспекту утром 6 апреля. В их квартире было обнаружено самодельное взрывное устройство, схожее по конструкции с тем, которое было взорвано в петербургской подземке.

Тем временем, Басманный суд Москвы до 3 июня арестовал подозреваемую по делу о теракте в Петербурге гражданку Узбекистана Шохисту Каримову. Следователи нашли у Каримовой гранату в дамской сумочке.

Третье темой дня, по мнению «Монитора», стал теракт в Стокгольме. В центре столицы Швеции неизвестный украл грузовик, разогнался и въехал в людей на тротуаре, а затем - в здание универмага. По неофициальным данным погибли три человека, как минимум восемь получили ранения. Полиция остановила движение метро и закрыла центральный вокзал Стокгольма, что вызвало хаос в городе.

Самыми оперативными за сутки среди петербургских СМИ стали «Деловой Петербург», «Фонтанка.ру» и «Телеграф».

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