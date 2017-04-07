Футболисты «Анжи» возложили цветы к мемориалу на «Технологическом институте»

Футболисты «Анжи» возложили цветы мемориалу на «Технологическом институте» в память о жертвах теракта. Об этом сообщается на официальной странице клуба в Twitter.

По пути из аэропорта они заехали к станции, почтили память погибших и только потом направились в отель. В субботу, 8 апреля, на стадионе «Петровский» пройдет матч 22-го тура чемпионата России «Зенит» - «Анжи».

Ранее «Анжи» перечислил в фонд помощи пострадавшим при взрыве в петербургском метро 1,4 млн рублей. «Сотрудники клуба сами согласились и подписали заявления, чтобы пожертвовать часть своих зарплат в пользу пострадавших. В этот список входят как офисные сотрудники, так и футболисты», - цитирует ТАСС генерального директора команды из Махачкалы Саида Абдулаева.

В понедельник, 3 апреля, около 14:40, на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт» во втором вагоне метро произошел взрыв. В результате теракта погибли 14 человек, все они опознаны. Более 70 человек получили ранения, многие из них до сих пор остаются в больницах Северной столицы.