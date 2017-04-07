В Петербурге арестованы три возможных пособников террориста-смертника в метро

Невский районный суд арестовал три возможных пособников террориста-смертника в метро Акбаржона Джалилова. Об этом сообщает "Фонтанка.ру".

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Что происходит в Петербурге: факты и догадки

23-летнего Азамжона Махмудова и 24-летнего Ибрагибжона Ерматова отправили в СИЗО 2 июня 2017 года, 20-летнего Дилмурода Муидинова - до 5 июня.

Ерматов и Муидинов признались, что ранее были занкомы с террористом, они работали в одном суши-баре. Более того, Муидинов оказался земляком смертника. Всем троим вменяют пособничество терроризму и незаконный оборот взрывчатки.

В четверг, 6 апреля, пятеро мужчин были задержаны в квартире дома 22/1 по Товарищескому проспекту. В этой квартире было обнаружено самодельное взрывное устройство, схожее по конструкции с тем, которое было взорвано в петербургской подземке.

Ранее в Петербурге также были задержаны еще восемь сообщников террористов из Средней Азии. В отношении мужчин возбуждено уголовное дело - содействие террористической деятельности. Были ли они связаны с террористом-смертником в метро, пока неизвестно.

В понедельник, 3 апреля, около 14:40, на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт" во втором вагоне метро произошел взрыв. В результате теракта, по последним данным, погибли 14 человек, все они опознаны. Более 70 человек получили ранения.