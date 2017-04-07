Компания «Орион Плюс» достроит развязку на Обводном за 1,53 млрд рублей

Компания «Орион Плюс» достроит развязку на Обводном канале за 1,53 млрд рублей. На сайте госзакупок опубликован протокол рассмотрения конкурсных заявок.

Осталось завершить строительство стенки набережной Обводного канала, закончить работы по строительству эстакады, переустройству инженерных коммуникаций и сетей, наружного освещения и электроснабжения, выполнить дорожные работы, благоустройство и озеленение территории.

Всего на конкурс было поданы четыре заявки - от ООО «Стройкомплектсервис» и ООО «Геоизол», «Строительная компания «Орион Плюс» и «А-Проект».

Ранее стало известно, что конкурс на достройку канала был признан несостоявшимся. Тогда на участие в конкурсе с ограниченным участием подали ООО «Стройкомплектсервис» и ООО «Геоизол». В ходе предквалификационного отбора обе они были отклонены.

Прежде на объекте работал «Мостостроительный трест № 6». Контракт с ним был расторгнут из-за несостоятельности подрядчика. Компания успела выполнить около 70% трехмиллиардного контракта, затратив 2,2 млрд рублей.

Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко осматривал строительство развязки еще в 2014 году. Тогда градоначальник заявил, что на реализацию планов по разгрузке центра Петербурга от транспорта из бюджета выделят 40 млрд рублей.