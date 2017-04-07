Суд арестовал двух подозреваемых в причастности к теракту в метро

Невский районный суд Петербурга арестовал двух подозреваемых в причастности к теракту в метрополитене 3 апреля. Об этом сообщает АБН.

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23-летнего Азамжона Махмудова и 24-летнего Ибрагибжона Ерматова отправили под арест на два месяца, их поместят в СИЗО №1 до 2 июня 2017 года. Причем второй вероятный сообщник террориста-смертника в метро заявил, что знал его, они работали в одном суши-баре.

Они были задержаны 6 апреля в квартире дома 22/1 по Товарищескому проспекту. В этой квартире было обнаружено самодельное взрывное устройство, схожее по конструкции с тем, которое было взорвано в петербургской подземке.

Ранее в Петербурге также были задержаны еще восемь сообщников террористов из Средней Азии. В отношении мужчин возбуждено уголовное дело - содействие террористической деятельности. Были ли они связаны с террористом-смертником в метро, пока неизвестно.

В понедельник, 3 апреля, около 14:40, на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт" во втором вагоне метро произошел взрыв. В результате теракта, по последним данным, погибли 14 человек, все они опознаны. Более 70 человек получили ранения, многие из них до сих пор остаются в больницах Северной столицы.