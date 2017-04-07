На выходных в Петербург вернется зима со снегом и холодами. Температура воздуха в субботу, 8 апреля, от нуля до четырех градусов тепла. Об этом говорится в ежедневном прогнозе ГУ МЧС по Петербургу.

"Облачная, днем с прояснениями погода. Ночью и утром осадки, местами небольшие в виде дождя, переходящего в мокрый снег. Днем местами кратковременные осадки, преимущественно в виде мокрого снега", - говорится в сообщении ведомства.

Ветер 8 апреля ночью юго-западный, западный 5-10 м/с, утром, днем северо-западный 8-13 м/с. Спасатели также предупреждают, что о гололедице ночью и утром. Атмосферное давление будет повышаться.

Воскресенье, 9 апреля, также начнется со снега с дождем, однако в полдень осадки закончатся, а воздух прогреется до семи градусов тепла. Ветер в воскресенье стихнет до 2-6 м/с.