Реконструкцией перрона в Пулково займется компания "Возрождение", цена контракта - 1,8 млрд рублей. На сайте госзакупок опубликован протокол рассмотрения конкурсных заявок.

Всего на конкурс было поданы три заявки - от ООО "АлеконСтрой", "Ремстройкомлпект» и ПО "Возрождение". Первую компанию сразу не допустили, так как в документах не хватало платежного поручения, а также обеспечения заявки.

Кроме того, оказались некорректно заполнены приложения. Из оставшихся участников комиссия сделал выбор в пользу "Возрождения", так как компания предложила самую низкую стоимость работ.

Компания-подрядчик должна будет выполнить работы по реконструкции перрона N3 и мест стоянок самолетов, прилегающих к аэровокзальному комплексу "Пулково-2", а также разработать рабочую документацию.

Площадку подготовят к приему высоких гостей на ЧМ-2018. Аэропорт потратит на перестройку собственные средства. После этого перрон будет соответствовать аэропортам А-класса.

В 2017 году на проект выделят больше 592 млн рублей, в 2018 году - 550 млн рублей, а в 2019 - 593 млн рублей. В аэропорту подчеркнули, что объект сдадут в эксплуатацию уже в мае 2018 года - до чемпионата.

Сейчас площадку используют для посадки и высадки пассажиров из бизнес-джетов во время крупных мероприятий. Во время ЧМ-2018 ее подготовят для приема VIP-гостей и "клиентских групп": чиновников ФИФА, команд и партнеров мероприятия.