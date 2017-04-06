Причиной обвала стены на проспекте Солидарности могла стать монтажная пена

Причиной обвала стены в доме номер 21/3 на проспекте Солидарности могла стать монтажная пена. Об этом сообщает "Фонтанка.ру" со ссылкой на ГУ МЧС по Петербургу.

По словам спасателей, обрушение случилось после того, как в квартире просверлили стену и в отверстия залили монтажную пену. Она раздулась и выдавила фасадную плиту, которая обрушилась на припаркованную под окнами лома машину.

В ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти также считают, что никакого взрыва не было. "Взрывотехники ОМОН, выехавшие на место предполагаемого взрыва, сделали предварительный вывод о том, что падение облицовочной плиты дома не было результатом действия какого-либо взрывного устройства", - отметили в Росгвардии.

Ранее очевидцы сообщали о двух хлопках, взрыве и падении бетонной плиты на припаркованный автомобиль. Кроме того, по данным свидетелей ЧП, жителей дома эвакуировали, в нем начался пожар.

Фото: vk.com/rosgvard78