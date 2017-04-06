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Европарламент одобрил введение безвизового режима для украинцев

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© Фото: Алекс Макнотон / РИА «Новости»

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Киев ожидает, что ездить в страны Шенгенской зоны украинцы смогут уже этим летом.

Европарламент одобрил введение безвизового режима для краткосрочных поездок украинцев в страны Шенгенской зоны. За проголосовал 521 депутат, против - 75, воздержались 36. Об этом сообщает РИА «Новости».

Теперь за это решение 26 апреля должен проголосовать комитет постоянных представителей стран Евросоюза, а затем его предстоит утвердить Совету ЕС. После этого документ подпишут глава Европарламента и представитель председательствующей в Евросоюзе Мальты.

В силу решение вступит через 20 дней после публикации в Официальном журнале ЕС. Президент Украины Петр Порошенко поздравил сограждан с решением Европарламента, а глава МИД Павел Климкин выразил уверенность, что ездить в Европу можно будет уже летом.

С конца марта Евросоюз могут посещать без виз граждане Грузии. Одновременно с этим заработал механизм приостановки действия безвизового режима на случай неконтролируемого притока мигрантов - это было условием, выдвинутым ЕС для Грузии и Украины.

Безвизовый режим предполагает, что украинцы смогут свободно передвигаться по странам Шенгенской зоны, но находиться там можно будет не более 90 дней в течение полугода. Целью поездок может быть туризм, бизнес-встречи, посещение родственников, участие в культурных мероприятиях. При этом работать в странах Евросоюза безвизовый режим не позволяет.

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