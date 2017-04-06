Станцию метро «Технологический институт» закроют на время акции памяти жертв теракта, сообщает АБН. Она начнется сегодня, 6 апреля, в 18 часов.

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Она будет закрыта с 17:00 до 18:40 по московскому времени, поезда будут проезжать станцию мимо. Также в связи с акцией будет ограничено движение транспорта.

На акцию памяти неравнодушных петербуржцев и гостей города пригласил губернатор Петербурга Георгий Полтавченко. Сам он сегодня утром возложил цветы к мемориалу на "Технологическом институте".

Днем 3 апреля на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт" в вагоне метро произошел взрыв. В результате теракта погибли 14 человек, все они опознаны. Более 70 человек получили ранения.