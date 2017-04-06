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Террориста в метро Петербурга могли использовать как "живую бомбу"

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© Фото: Алексей Даничев / РИА "Новости"

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Акбаржон Джалилов должен был заложить бомбы в двух местах в метро и скрыться.

Террориста в метро Петербурга могли использовать как "живую бомбу". Акбаржон Джалилов не собирался становиться смертником, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник.

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"Множество фактов свидетельствует о том, что предполагаемый террорист-смертник, скорее всего, не собирался подрываться, а должен был заложить бомбы в двух местах в метро и скрыться. Но сообщники решили по-своему и использовали его, что называется, "в темную", - рассказал источник.

По его словам, план действий преступников заключался, возможно, в том, что Джалилов оставляет одно взрывное устройство на станции, и оно приводится в действие после того, взрывается вторая бомба, которую предполагалось оставить в вагоне поезда.

"Расчет на то, что после взрыва в поезде паника охватит пассажиров на всех станциях, в том числе и на той, где было оставлено первое самодельное взрывное устройство, и количество жертв возрастет кратно", - отметил собеседник агентства.

Анализ данных, полагает он, не дает оснований видеть в Джалилове классического террориста-смертника. "Его поведение в последний период, а также то, что сторонником радикального ислама он стал лишь некоторое время назад, не укладывается в сценарий со смертником. Эту категорию людей готовят специально и долго", - подчеркнул собеседник агентства.

"Не исключено, что его задание было в изготовлении самодельных бомб и их закладка в местах массового скопления людей. Взрывные устройства должны были быть приведены в действие дистанционно с помощью звонка с мобильного телефона", - отметил эксперт.

Компоненты взрывного устройства говорят о том, что теракт в петербургской подземке совершил человек, прошедший подготовку в "Исламском государстве" (организация признана террористической и запрещена на территории РФ). При этом, по данным "Известия", ни одна из организаций до сих пор не заявила о своей причастности к взрыву в Петербурге.

Тишина может говорить о подготовке серии терактов, а организаторы выжидают, чтобы потом более громко заявить о себе, пишет издание.  Источник "Известий" в одной из спецслужб считает, что если бы были названы ответственные за теракт в метро, то шансы преступников устроить серию взрывов упали бы практически до нуля.

То есть силовики сконцентрировались бы на сторонниках конкретной группировки. Сейчас же им приходится проверять все сомнительные организации, даже не имеющие прямого отношения к терроризму. Соответственно, можно предположить, что виновники трагедии планируют другие теракты.

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