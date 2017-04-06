После взрыва в Ростове-на-Дону возбуждено уголовное дело

После взрыва около школы в Ростове-на-Дону возбуждено уголовное дело. Об этом сообщается на официальном сайте Следственного комитета России.

Дело возбуждено по статьям о покушении на убийство общеопасным способом (ч.3 ст.30, п. «е» ч.2 ст.105 УК РФ) и незаконном обороте взрывчатки (ч.1 ст.222-1 УК РФ).

По данным следствия, 46-летний мужчина, находясь на пересечении переулка Нахичеванский и улицы Социалистической в городе Ростове-на-Дону, подобрал неустановленный предмет, похожий на фонарик, после чего около семи утра 6 апреля произошел взрыв.

«Мужчина получил телесные повреждения и был доставлен в медицинское учреждение», - отметили в СК. При этом ТАСС сообщает, что мужчине оторвало кисть руки, также у него поврежден живот, он был госпитализирован.

В настоящее время на месте происшествия работают следователи, криминалисты следственного управления, сотрудники полиции, а также взрывотехники УФСБ по Ростовской области. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.