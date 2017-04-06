В результате взрыва в Ростове-на-Дону мужчине оторвало кисть

В результате взрыва около школы в Ростове-на-Дону мужчине оторвало кисть. Занятия в школе не начинались и отменены. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в образовательных структурах региона.

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"Инцидент произошел рано утром задолго до начала занятий. Правоохранители быстро оцепили территорию, и ни один ребенок в школу так и не попал", - сказал собеседник агентства.

В данный момент территория у школы оцеплена. Также приостановлена работа частной лаборатории по приему анализов, которая попала в зону оцепления. Прохожих правоохранители просят проходить быстрее и не задерживаться. Полностью перекрыто движение на участке Социалистической улицы, который является односторонним.

Взрыв произошел около семи часов утра, 46-летний мужчина без определенного места жительства обнаружил рядом со школой пакет с фонариком и решил проверить его. Внутри фонарика находилось самодельное взрывное устройство (СВУ), которое сдетонировало при включении.

В результате мужчине оторвало кисть руки, также у него поврежден живот, он был госпитализирован. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела в связи с происшествием, информагентство Nation News ведет онлайн происходящего в Ростове-на-Дону.