Полтавченко возложил цветы к мемориалу на «Технологическом институте»

Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко утром 6 апреля возложил цветы к мемориалу на «Технологическом институте» в память о жертвах теракта. Об этом на своей странице в Instagram сообщил пресс-секретарь главы города Андрей Кибитов.

Днем ранее, 5 апреля, Полтавченко пригласил неравнодушных петербуржцев и гостей города на акцию памяти, которая запланирована на сегодняшний день, она начнется в 18 часов около станции метро «Технологический институт».

В связи с проведением акции движение транспорта будет ограничено. Кроме того, в ночь с 5 на 6 апреля от станции метро «Технологический институт» увезли все припаркованные автомобили.

В понедельник, 3 апреля, около 14:40, на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт» во втором вагоне метро произошел взрыв. В результате теракта, по последним данным, погибли 14 человек, все они опознаны. Более 70 человек получили ранения, многие из них до сих пор остаются в больницах Северной столицы.

Фото: Instagram / @kibitov