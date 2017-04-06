В Петербурге задержали восемь сообщников террористов из Средней Азии. Об этом сообщается на официальном сайте Следственного комитета России по городу. Вечером 6 апреля речь шла лишь о семи задержанных вербовщиках.

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В отношении мужчин возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности). Сотрудники СК, ФСБ, МВД, а также спецподразделений Росгвардии проводят обыски по местам проживания подозреваемых.

Изымается исламистская экстремистская литература, предметы и документы, имеющие значение для расследования уголовного дела. При этом у следствия до сих пор нет сведений о связи и знакомстве задержанных с исполнителем теракта в петербургском метрополитене.

«По версии следствия, подозреваемые с ноября 2015 года осуществляли вербовку преимущественно выходцев из республик Средней Азии для совершения преступлений террористической направленности и вовлечение в деятельность запрещенных в России террористических организаций - «Джебхат ан-Нусра», «Исламское государство». Кроме того, соучастники стремились привлечь вербуемых к деятельности иных незаконных вооруженных формирований, в том числе на территории иностранных государств», - говорится в сообщении СК.

Сейчас решается вопрос об аресте задержанных и предъявлении им обвинения. Следователи ищут их соучастников, чтобы также привлечь к ответственности. СК продолжает проверять все связи и контакты сообщников террористов.

В понедельник, 3 апреля, около 14:40, на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт» во втором вагоне метро произошел взрыв. В результате теракта, по последним данным, погибли 14 человек, более 70 получили ранения.