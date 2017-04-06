От метро "Технологический институт" увезли все автомобили

В ночь с 5 на 6 апреля от станции метро "Технологический институт" увезли все припаркованные автомобили. Об этом сообщается в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург" в социальной сети "ВКонтакте".

"Эвакуируют все машины с Бронницкой улицы у метро "Технологический институт". Поставили знаки. Проверьте свои машины. По информации ГИБДД, машины будут находиться у Витебского вокзала или у Введинского канала, дом 6", - пишут очевидцы.

Все машины перевезли от метро в связи с акцией памяти жертв теракта, которая запланирована около "Техноложки" на 6 апреля, 18 часов. На акцию памяти петербуржцев и гостей города позвал губернатор Георгий Полтавченко, движение транпорта будет ограничено.

Фото: vk.com/spb_today