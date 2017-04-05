Полиция отпустила фотографа после акции памяти на Марсовом поле вечером 5 апреля. Как выяснилось, был задержан Давид Френкель, он сам рассказал об этом в Twitter.

Опубликовал фотографию с акции, он написал: "Бред в том, что я сам в правом верхнем углу, и меня тащит полиция, даже не давая посадить дрон".

"Трясли воздушным кодексом несуществующей редакции 2017 года, в которой снова 0.25 кг разрешенный вес", - отметил Френкель, добавив, что после этого его отпустили.

Сегодня на Марсовом поле собралось около 300 человек, выстроили в цифры "14:40" (время взрыва 3 апреля) с пластиковыми стаканчиками со свечами.