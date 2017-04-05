После взрыва в метро Петербурга закрыли более ста магазинов

После взрыва 3 апреля в метро Петербурга закрыли все торговые точки, то есть более ста магазинов. Об этом сообщает "Деловой Петербург".

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После нового распоряжения ГУП "Петербургский метрополитен" свои магазины в подземке вынуждены были закрыть сеть по продаже печатной продукции "Первая полоса", сеть цветочных салонов "Оранж" и другие операторы.

В информационно-справочном центре метро пояснили, что магазины не работают "в связи с трауром", и когда возобновят работу - пока неизвестно.

Бдительность проявили не только в подземке, но и на других крупных транспортных узлах. Один из арендаторов на Ладожском вокзале сообщил, что на вокзале не работают некоторые магазины. В их числе салоны сотовой связи "Билайн", "Мегафон", "Первая полоса" и "Оранж".

При этом салоны "Евросети", а также точки общественного питания на Московском вокзале продолжают работу в обычном режиме.

Три дня - 4, 5 и 6 апреля - в Петербурге были объявлены днями траура в память о погибших во время взрыва в метро 3 апреля. В результате теракта, по последним данным, погибли 14 человек, более 70 получили ранения.