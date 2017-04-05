В Петербурге хотят наказать организаторов шоу в дни траура

В Петербурге хотят наказать организаторов концертов и других увеселительных мероприятий, которые не отменяют их в дни траура. Об этом сообщает REGNUM со ссылкой на спикера Законодательного собрания Вячеслава Макарова.

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«Это неправильно, когда во время траура проводятся увеселительные культурные мероприятия. Этого категорически быть не должно. Мы будем продумывать этот вопрос, организаторы таких мероприятий должны нести ответственность», - заявил Макаров.

При этом он настаивает, что главным остается морально-этическая оценка поведения посетителей таких мероприятий. «Если кто-то идет на увеселительное мероприятие в дни траура, когда народ страдает, с моральной точки зрения, о чем с ним говорить? Есть в нем что-то человеческое, сочувствующее вообще?» - добавил Макаров.

Более того, депутат Алексей Ковалев предложил принять федеральный закон о трауре, который закрепил бы понятия национального, регионального траура, регламентировал бы права и обязанности властей, юридических и физических лиц. «У нас сегодня это не регулируется, но должно быть урегулировано федеральным законом», - сказал депутат.

Три дня - 4, 5 и 6 апреля - в Петербурге были объявлены днями траура в память о погибших во время взрыва в метро 3 апреля. В результате теракта, по последним данным, погибли 14 человек, более 70 получили ранения.