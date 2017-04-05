Картина дня: список погибших при теракте и причина смерти Тюльпанова

Самой популярной темой за день, по данным «Монитора», стали подробности взрыва в метро Петербурга 3 апреля. Следственный комитет России назвал имена всех погибших при взрыве в метро Петербурга. Сегодня, 5 апреля, были опознаны последние тела - Марии Невнержицкой, Юлии Красиковой и Дмитрия Мазанова.

Читайте также:

Теракт в метро: кто виноват в гибели людей

В итоге, СК сообщил о 13 погибших, кроме того, генетическая экспертиза подтвердила личность 14-го тела, им оказался исполнитель теракта Акбаржон Джалилов. В ближайшее время будет проведена процедура его опознания с участием родителей, которые уже допрошены.

Самодельное взрывное устройство, обнаруженное на станции метро «Площадь Восстания», направлено на взрывотехническую экспертизу. По ее результатам будет определен тип, мощность, вид поражающих элементов и другие данные.

Помимо этого, на экспертизу направлены предметы (скотч, фольга и иные), изъятые в ходе обыска по месту жительства Джалилова. По предварительным данным, они аналогичны фрагментам взрывного устройства, обнаруженного на «Площади Восстания».

Второй по значимости темой дня, по мнению «Монитора», стала причина смерти сенатора Вадима Тюльпанова, который скончался накануне вечером. Среди петербургских СМИ первыми об этом написали портал «Фонтанка.ру» (19:40), «АБН» (19:40) и «Санкт-Петербург.ру» (19:50).

Сегодня, 5 апреля, Следственный комитет России по Петербургу получил медицинское заключение. Смерть сенатора наступила от острой сердечной недостаточности, вызванной ишемической болезнью сердца. При этом изначально рассматривалась версия о травме головы, полученной в результате несчастного случая. Тюльпанов скончался вечером 4 апреля после падения в спортивно-оздоровительном комплексе «Оазис» в Огородном переулке Кировского района.

Гражданская панихида пройдет 7 апреля с 10 до 12 часов в Ротонде Мариинского дворца. Отпевание состоится в 13 часов в церкви Новодевичьего монастыря на Московском проспекте. Похоронят Тюльпанова там же, на монастырском кладбище. В траурных мероприятиях планируется участие спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко.

Самыми оперативными за сутки среди петербургских СМИ стали «Деловой Петербург», «Фонтанка.ру» и «Телеграф».