В центре Петербурга ограничат движение из-за акции памяти жертв теракта

В центре Петербурга 6 апреля ограничат движение из-за акции памяти жертв теракта в петербургском метро 3 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по развитию транспортной инфраструктуры.

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Движение транспортных средств на участке Загородного проспекта от Московского проспекта до Рузовской улицы будет прекращено с 16:00 до 20:00.

С 00:00 до 20:00 на Введенском канале и Бронницкой улицы от дома номер 5 до Загородного проспекта будет запрещена остановка и ограничено движение транспортных средств

Движение транспорта по Московскому проспекту будет осуществляться без ограничений. На акцию памяти петербуржцев и гостей города позвал губернатор Георгий Полтавченко. Она пройдет около станции метро "Технологический институт".

Кроме того, спикер петербургского Законодательного собрания Вячеслав Макаров рассказал, что 8 апреля в Северной столице запланирован антитеррористический митинг. При этом Андрей Кибитов уточнил, что в городе на Неве не запланировано митингов против террора на 8 апреля.