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В Петербурге задержали седьмого сообщника террористов

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© Фото: Рамиль Ситдиков / РИА «Новости»

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В данный момент проводятся обыски по местам проживания подозреваемых.

В Петербурге задержали седьмого сообщника террористов из Средней Азии. Об этом сообщается на официальном сайте Следственного комитета России по городу. Утром 5 апреля речь шла лишь о шести задержанных вербовщиках.

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В данный момент сотрудники СК, ФСБ, МВД, а также спецподразделений Росгвардии проводят обыски по местам проживания подозреваемых. Изымается исламистская экстремистская литература, предметы и документы, имеющие значение для расследования уголовного дела.

«По версии следствия, подозреваемые с ноября 2015 года осуществляли вербовку преимущественно выходцев из республик Средней Азии для совершения преступлений террористической направленности и вовлечение в деятельность запрещенных в России террористических организаций - «Джебхат ан-Нусра», «Исламское государство». Кроме того, соучастники стремились привлечь вербуемых к деятельности иных незаконных вооруженных формирований, в том числе на территории иностранных государств», - говорится в сообщении СК.

В данный момент у следствия нет сведений о связи и знакомстве задержанных с исполнителем теракта в петербургском метрополитене. СК продолжает проверять все связи и контакты задержанных, решается вопрос об их аресте.

В понедельник, 3 апреля, около 14:40, на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт» во втором вагоне метро произошел взрыв. В результате теракта, по последним данным, погибли 14 человек, более 70 получили ранения.

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