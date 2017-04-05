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Метрополитен выплатит компенсацию пострадавшим при взрыве

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© Фото: Вадим Анцупов / РИА «Новости»

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Семьи погибших получат по 2 млн рублей в соответствии с федеральным законом.

Петербургский метрополитен выплатит денежную компенсацию пострадавшим при взрыве 3 апреля. Об этом сообщается на официальном сайте подземки.

Семьи погибших получат по 2 млн рублей в соответствии с федеральным законом «Об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров и о порядке возмещения такого вреда».

Кроме того, деньги выплатят пассажирам, получившим повреждения в ходе взрыва. Размер выплаты в этом случае определяется в зависимости от характера и степени повреждения здоровья потерпевшего.

Для получения выплат необходимо обратиться в комитет по социальной политике по будням с 10 до 19 часов, по выходным с 10 до 17 часов. Телефон горячей линии единого открытого окна по выплатам в связи с терактом: 576-20-61.

О том, кто может обратиться за выплатами, какие бывают виды выплат и многое другое можно прочесть в специальной памятке, опубликованной на сайте ГУП «Петербургский метрополитен».

В понедельник, 3 апреля, около 14:40, на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт» во втором вагоне метро произошел взрыв. В результате теракта, по последним данным, погибли 14 человек, более 70 получили ранения.

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