Минтранс наградил трех сотрудников петербургского метро знаком «Почетный работник транспорта России» за их действия после взрыва 3 апреля. Об этом сообщает издание «Мой район».

Награду получил инспектор по станции «Площадь Восстания» Альберт Сибирский, который обнаружил второе взрывное устройство, благодаря чему его удалось вовремя обезвредить.

Кроме того, Минтранс отметил работу машиниста Александра Каверина, управлявшего поездом, в котором произошел взрыв, и дежурную по станции «Технологический институт» Нину Шмелеву.

Губернатор Георгий Полтавченко ранее назвал «героическими» действия сотрудников метрополитена, которые сумели предотвратить более тяжелые последствия от взрыва в метрополитене.

По его словам, машинист поезда Александр Каверин в сложной нештатной ситуации поступил грамотно, не остановил поезд в перегоне, потому что это могло бы повлечь дополнительные жертвы. Он вывел состав к платформе и оказывал помощь в эвакуации людей.

Глава города назвал «очень грамотными и умелыми» действия дежурной по станции «Технологический институт» Нины Шмелевой, которая быстро организовала эвакуацию и помощь людям на месте.

«И очень важно то, что сделал инспектор контрольной службы метрополитена Альберт Сибирских на станции «Площадь Восстания». Именно он обнаружил второе взрывное устройство и принял все меры, чтобы это место оградить и увести оттуда людей. Благодаря его действиям не случился еще один взрыв, который мог бы унести еще больше человеческих жизней», - подчеркнул Полтавченко.

В понедельник, 3 апреля, около 14:40, на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт» во втором вагоне метро произошел взрыв. В результате теракта, по последним данным, погибли 14 человек, более 70 получили ранения. Среди пострадавших множество молодежи, были ранены в том числе дети.

Более того, в метро Петербурга мог прогреметь еще один мощнейший взрыв. На станции «Площадь Восстания» был обнаружен бесхозный предмет: мощность обезвреженного взрывного устройства составила 1 кг в тротиловом эквиваленте, то есть в три-пять раз мощнее той, что взорвалась в вагоне метро. Вторая бомба была замаскирована под огнетушитель.

В ближайшее время будет проведена проверка петербургской подземки. В Петербурге объявлен трехдневный траур с 4 апреля. По факту взрыва в метро Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям 205 («Теракт») и 223.1 («Изготовление взрывчатых веществ и взрывчатых устройств») УК РФ.