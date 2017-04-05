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Полтавченко позвал неравнодушных на акцию памяти у станции "Технологический институт"

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Цветы у станции «Спасская» на следующий день после теракта
© Фото: Александр Демьянчук / ТАСС

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В результате взрыва в метро 3 апреля погибли 14 человек, более 70 получили ранения.

Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко позвал неравнодушных на акцию памяти жертв теракта около станции "Технологический институт". Видеообращение на своей странице в Twitter опубликовал пресс-секретарь главы города Андрей Кибитов.

"Дорогие петербуржцы, сограждане, всех нас глубоко потрясла трагедия в метро, погибли мирные люди, среди них жители Петербурга, других городов и стран. Мы получили многочисленные отклики со словами соболезнования из многих регионов и государств. Люди во всем мире выражают солидарность с нами. Я приглашаю вас, всех неравнодушных людей, кото глубоко тронула случившаяся трагедия, завтра, 6 апреля, в 18 часов к станции метро "Технологический институт".

По словам Полтавченко, Ленинград и Петербург пережил многое в своей истории, в том числе и трагические страницы, однако "он всегда был примером стойкости, мужества, героизма и сплоченности". "Приходите завтра к "Техноложке", это будет наша общая акция памяти и солидарности", - резюмировал губернатор.

В Петербурге сегодня вечером, 5 апреля, также пройдет масштабная акция в память о погибших при взрыве в метро. В 20:00 на Марсовом поле соберутся люди, чтобы почтить погибших минутой молчания. Кроме того, участники акции со свечами в руках выстроятся в фигуру "14:40".

Кроме того, спикер петербургского Законодательного собрания Вячеслав Макаров рассказал, что 8 апреля в Северной столице запланирован антитеррористический митинг. При этом Андрей Кибитов уточнил, что в городе на Неве не запланировано митингов против террора на 8 апреля, пишет "Фонтанка.ру".

В понедельник, 3 апреля, около 14:40, на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт" во втором вагоне метро произошел взрыв. В результате теракта, по последним данным, погибли 14 человек, более 70 получили ранения.

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