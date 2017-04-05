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Медведев поручил создать группы быстрого реагирования для метро

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© Фото: Grigory Dukor / Reuters

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Сейчас безопасность метрополитена обеспечивают полицейские и сотрудники службы безопасности подземки.

Премьер-министр Дмитрий Медведев распорядился создать группы быстрого реагирования для защиты метрополитена от незаконного вмешательства. Соответствующий документ опубликован на сайте правительства.

«Подразделения транспортной безопасности, включающие в себя группы быстрого реагирования, специально оснащенные, мобильные, круглосуточно выполняющие задачи по реагированию на подготовку совершения или совершение актов незаконного вмешательства в зоне транспортной безопасности объекта метрополитена», - говорится в тексте.

Сейчас безопасность метрополитена в российских городах обеспечивают полицейские и сотрудники службы безопасности самой подземки. Вице-премьер РФ Аркадий Дворкович пояснил, что постановление правительства учитывает все обстоятельства теракта в Петербурге и направлено на минимизацию рисков повторения таких событий.

«Данное постановление готовилось давно, несколько месяцев, и учитывало все современные технологии, все современные требования к безопасности движения и безопасности пассажиров на линиях и станциях метрополитена», - цитирует Дворковича РИА «Новости».

«Все организации, которые обеспечивают работу метрополитена в разных городах, должны будут назначить специальных ответственных за транспортную безопасность, создать подразделения транспортной безопасности, обеспечить реализацию регламента взаимодействия подразделений транспортной безопасности со специальными службами, федеральной службой безопасности, правоохранительными органами, которые занимаются соответствующей деятельностью, и обеспечить оснащение техническими средствами безопасности всех станций, перегонов метрополитена. Это сочетание средств досмотра, индивидуального и массового, сочетание систем видеонаблюдения и анализа данных, получаемых с помощью систем видеонаблюдения, и регламента реагирования на возникновение соответствующих рисков», - подчеркнул Дворкович.

В понедельник, 3 апреля, около 14:40, на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт» во втором вагоне метро произошел взрыв. В результате теракта, по последним данным, погибли 14 человек, более 70 получили ранения.

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