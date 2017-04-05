Детям до 14 лет могут запретить пользоваться соцсетями

Детям до 14 лет могут запретить пользоваться социальными сетями. С такой инициативной выступили депутаты Законодательного собрания Ленобласти, пишут «Известия».

Парламентарии разработали законопроект «О правовом регулировании деятельности социальных сетей». Пользователей обяжут создавать страницы только под своим настоящим именем.

Кроме того, при регистрации придется предоставить паспортные данные, а детям до 14 лет вход в соцсети запретят. Внесение законопроекта в Госдуму запланировано на 5 апреля.

За нарушение новых правил юрлицу - владельцу сайта - грозит штраф до 300 тыс. рублей. Если пользователь не сообщил об изменении данных или умышленно указал недостоверную информацию, ему грозит штраф до 5 тыс. рублей.

Согласно новому документу, пользователям, не достигшим 18 лет, запрещается вступать в сообщества, где размещена запрещенная для детей информация. В противном случае родителям придется заплатить штраф до 2 тыс. рублей. Продажа несовершеннолетним любых товаров через соцсети тоже будет караться законом. Кроме того, документ предполагает запрет на рекламу «оккультно-магического характера и курительных смесей».

Запрещается информировать граждан о несанкционированных собраниях и митингах, распространять информацию о несогласованных мероприятиях и публиковать переписку с другими пользователями без их согласия. Нельзя распространять любую информацию (текст, фото, видео), пропагандирующую национальную и иную нетерпимость, употребление алкогольной и табачной продукции, нетрадиционные сексуальные отношения и прочее - если сообщение не сопровождается «явным осуждением указанных материалов».

Один из авторов документа - депутат ЗакСа Ленобласти Владимир Петров - пояснил, что закон должен вступить в силу с 1 января 2018 года. У соцсетей будет время, чтобы привести пользовательские соглашения в соответствие с ним, удалить тех, кому еще не исполнилось 14 лет, а с остальных собрать паспортные данные, чтобы при необходимости изменить имена аккаунтов.

«Сейчас сложная ситуация: соцсети - это многомиллионные виртуальные общества, влияющие на реальную жизнь страны. Актуальность документа подтверждена недавними громкими событиями - от несанкционированных политических выступлений до террористической опасности. Ради общественной безопасности необходимо ввести принцип поголовной верификации пользователей, это можно сделать только с момента получения гражданином паспорта - с 14 лет. Никто не пытается ввести цензуру или ограничить свободу слова. Верификация и строгий контроль за подлинностью имен лишь усилит цену собственного мнения и виртуального общения», - пояснил Владимир Петров

Представители Mail.ru Group (владеет соцсетями «ВКонтакте» и «Одноклассники») считают, что инициатива «на первый взгляд недостаточно проработана». Директор по внешним коммуникациям Rambler & Co (владеет блог-платформой Livejournal) Матвей Алексеев сообщил, что в подобном законопроекте нет необходимости.

«Сейчас и так все прекрасно регулируется. У нас есть СОРМ (система оперативно-разыскных мероприятий в телекоммуникациях), есть Уголовный и Гражданский кодексы. Если проект станет законом, это будет ударом по отечественным проектам и соцсетям. При этом в документе нет ограничений на пользование иностранными соцсетями и блог-платформами», - отметил Матвей Алексеев.