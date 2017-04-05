Игроки «Зенита» приехали на метро к мемориалу на «Технологическом институте»

Игроки «Зенита» приехали на метро к мемориалу около станции «Технологический институт». Об этом сообщается на официальной странице футбольного клуба в Instagram.

Сегодня, 5 апреля, после тренировки в Удельном парке весь основной состав сине-бело-голубых дошел до станции «Удельная», спустился в метро и доехал до «Технологического института», чтобы возложить цветы.

Команда принципиально решила воспользоваться подземкой, чтобы поддержать акцию #МетроиНасНеОстановить. В ней уже приняли участие губернатор Ленобласти Александр Дрозденко, бывший вице-губернатор по строительству Георгий Богачев, вице-губернатор по безопасности Андрей Бурлаков, лидер областного отделения ЛДПР Андрей Лебедев, вице-губернатор Михаил Москвин, глава администрации Всеволожска Сергей Гармаш, а также вице-губернатор по экономике Дмитрий Ялов.

В Петербурге вечером 5 апреля пройдет масштабная акция в память о погибших при взрыве в метро. В 20:00 на Марсовом поле соберутся люди, чтобы почтить погибших минутой молчания. Кроме того, участники акции со свечами в руках выстроятся в фигуру «14:40». Организаторы просят принести с собой свечи и пластиковые стаканчики.

В понедельник, 3 апреля, около 14:40, на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт» во втором вагоне метро произошел взрыв. В результате теракта, по последним данным, погибли 14 человек, более 70 получили ранения.