На Марсовом поле выстроятся в фигуру "14:40" в память о погибших в метро

На Марсовом поле 5 апреля пройдет масштабная акция в память о погибших при взрыве в метро Петербурга. Об этом сообщают организаторы на своей странице "ВКонтакте".

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В 20:00 на Марсовом поле соберутся люди, чтобы почтить погибших минутой молчания. Кроме того, участники акции со свечами в руках выстроятся в фигуру "14:40".

Всех, кто хочет выразить свое сочувствие жертвам и пострадавшие в теракте, ждут на Марсовом поле в 19:50. Организаторы просят принести с собой свечи и пластиковые стаканчики.

В понедельник, 3 апреля, около 14:40, на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт" во втором вагоне метро произошел взрыв. В результате теракта, по последним данным, погибли 14 человек, более 70 получили ранения.

В Петербурге объявлен трехдневный траур с 4 апреля. По факту взрыва в метро Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям 205 ("Теракт") и 223.1 ("Изготовление взрывчатых веществ и взрывчатых устройств") УК РФ.