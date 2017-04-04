Три сотрудника метро Петербурга получат специальные награды и премии. Об этом сообщает канал Piter tv со ссылкой на представителей метрополитена.

К награде представят инспектора по станции «Площадь Восстания» Альберта Сибирского, который обнаружил второе взрывное устройство, его удалось вовремя обезвредить.

Кроме того, наградят машиниста Александра Каверина, управлявшего поездом, в котором произошел взрыв, и дежурную по станции «Технологический институт» Нину Шмелеву, которая, по словам начальника метрополитена Владимира Гарюгина, «очень много сделала».

Лайф также пишет со ссылкой на источник в правоохранительных органах, что к награде планируют представить сотрудника ОМОНа, который обезвредил самодельное взрывное устройство, найденное на станции метро «Площадь Восстания».

«Группа выезжает в три человека. Один непосредственно работает с предметом. Остальные обеспечивают его либо техническими средствами, либо работают с проводами. К опасному предмету подходит один сотрудник. Принимает решение взрывотехник на месте в зависимости от сложности. Если очень сложно, то не будет принимать такого решения», - пояснил источник.

В понедельник, 3 апреля, около 14:40, на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт» во втором вагоне метро произошел взрыв. В результате теракта, по последним данным, погибли 14 человек, более 70 получили ранения. Среди пострадавших множество молодежи, были ранены в том числе дети.

Более того, в метро Петербурга мог прогреметь еще один мощнейший взрыв. На станции «Площадь Восстания» был обнаружен бесхозный предмет: мощность обезвреженного взрывного устройства составила 1 кг в тротиловом эквиваленте, то есть в три-пять раз мощнее той, что взорвалась в вагоне метро. Вторая бомба была замаскирована под огнетушитель.

В ближайшее время будет проведена проверка петербургской подземки. В Петербурге объявлен трехдневный траур с 4 апреля. По факту взрыва в метро Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям 205 («Теракт») и 223.1 («Изготовление взрывчатых веществ и взрывчатых устройств») УК РФ.