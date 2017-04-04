Установлена личность петербургского террориста

Следственный комитет России установил личность мужчины, подозреваемого в совершении теракта в метро Петербурга 3 апреля. Об этом сообщается на официальном сайте СКР.

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"Установлено, что взрывное устройство мог привести в действие мужчина, фрагментированные останки которого были обнаружены в третьем вагоне поезда. Его личность установлена, но в настоящее время в интересах следствия данные о нем пока не разглашаются", - говорится в сообщении.

По факту взрыва в метро СКР возбудил уголовное дело по статьям 205 ("Теракт") и 223.1 ("Изготовление взрывчатых веществ и взрывчатых устройств") УК РФ.

Эту информацию доложили лично председателю СК Александру Бастрыкину, который накануне прибыл в Северную столицу. Ход расследования уголовного дела находится на его личном контроле.

В розыск объявлены два человека. Один заложил бомбу в вагоне, другой оставил взрывное устройство на станции "Площадь Восстания". Число жертв взрыва в метро Петербурга 3 апреля официально выросло до 14 человек.