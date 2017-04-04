Все станции петербургской подземки работают в штатном режиме. Об этом сообщили в пресс-службе метрополитена.

"Все станции и тоннели проверены, взрывоопасных предметов не обнаружено. С 13:45 метро работает в обычном режиме", - отметили в метро.

Почти вся "синяя" ветка метро была закрыта из-за угрозы взрыва. Движение поездов было полностью прекращено от станции "Московская" до станции "Петроградская".