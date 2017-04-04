Станция метро "Достоевская" работает в штатном режиме. Об этом сообщили в пресс-службе петербургской подземки.

Она была закрыта с 12:06 до 12:40. Проверка закончена, безнадзорный предмет не представляет опасности для пассажиров.

Движение по четвертой линии ("оранжевая" ветка) осуществляется от "Улицы Дыбенко" до "Достоевской".

В данный момент закрыта для пассажиров станция "Сенная площадь" и переходы на "Спасскую" и "Садовую". Сотрудники экстренных служб прибыли для проверки информации о заминировании.