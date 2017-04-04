Угроза взрыва в «Ленте» на Бабушкина оказалась ложной

Угроза взрыва в «Ленте» на улице Бабушкина оказалась ложной. Проверка супермаркета закончилась, ничего опасного не обнаружено. Об этом сообщает «Фонтанка.ру».

По предварительной информации, в ячейке камеры хранения нашли пустую сумку. Были эвакуированы все сотрудники и покупатели. Подозрительный предмет оказался сумкой из-под ноутбука.

В пресс-службе Управления Росгвардии по городу и области подтвердили, что подозрительный предмет оказался безопасным для персонала и покупателей «Ленты».