Глава Удмуртии задержан и доставлен в Москву

Глава Удмуртии Александр Соловьев задержан в Ижевске и доставлен в Москву. Чиновник подозревается в получении двух взяток на общую сумму более чем в 140 млн рублей. Об этом сообщается на официальном сайте СК РФ.

Ведомство уже возбудило уголовное дело по статье "Получение взятки должностным лицом, занимающим государственную должность в РФ, в особо крупном размере".

По версии следствии, глава Удмуртии в 2014-2016 годах получил от организаций, которые занимаются строительством мостов через Каму и Буй, взятку на 139 млн рублей. Также ему выделили 2,7 млн рублей как долю участия в коммерческой организации.

За это Александр Соловьев должен был обеспечить внеочередную и незамедлительную оплату выполняемых работ из федерального и регионального бюджетов, а также выделение лицензий для геологического изучения участка недр и на разведку, а также добычу песка и песчано-гравийной смеси.

Глава Удмуртии доставлен в Москву. Следствие намерено предъявить ему обвинение, а затем подаст в суд ходатайство об его аресте. Соловьев возглавляет Удмуртию с 2014 года, до этого он представлял республику в Совете Федерации и шесть лет возглавлял региональный парламент.

Президенту России Владимиру Путину уже доложили о задержании Соловьева, рассказал представитель Кремля Дмитрий Песков. По данным "Интерфакса", вместе с Соловьевым задержан глава республиканского "Автодора" Александр Корепанов.