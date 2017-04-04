Все станции метро Петербурга 4 апреля работают в штатном режиме. Об этом сообщается на официальном сайте Смольного.

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Взрыв в метро Петербурга - ОНЛАЙН

При этом усиление и изменение маршрутов городского электротранспорта останутся в силе весь сегодняшний день.

В 6:20 утра на перегоне между "Гражданским проспектом" и "Девяткино" был обнаружен бесхозный предмет, спустя 20 минут станции открыли, ничего опасного не обнаружено.

Метро Северной столицы было закрыто с 14:40 3 апреля после взрыва между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт". В результате теракта погибли 11 человек, более 50 получили ранения.