В Петербурге 4 апреля днем ожидается сильный ветер и туман. Температура воздуха днем от шести до восьми градусов тепла. Об этом говорится в ежедневном прогнозе ГУ МЧС по Петербургу.

"Переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер юго-западный 6-11 м/с, в конце дня в прибрежных районах порывы 12-15 м/с", - говорится в сообщении ведомства.

Атмосферное давление будет мало меняться. Восход солнца был в 06:16, закат будет в 19:48. После заката ветер стихнет до 5 м/с, температура воздуха останется прежней.