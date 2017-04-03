Президент России Владимир Путин возложил цветы у станции метро «Технологический институт». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на официального представителя Кремля Дмитрия Пескова.

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«Владимир Путин прибыли к входу станции метро «Технологический институт», где возложил цветы в память о погибших в результате сегодняшнего взрыва в метро», - рассказал Песков. Глава государства отказался общаться с прессой.

После этого Путин отправился в управление ФСБ по Петербургу, где проводит совещание по взрыву в метро. «Путин прибыл в управление ФСБ по Петербургу, где проводит совещание с представителями ФСБ, МВД, МЧС и Росгвардии по сегодняшнему взрыву в метро. Президент заслушивает доклады спецслужб», - уточнил Песков.

По последним данным Национального антитеррористического комитета, в результате взрыва в петербургском метро погибли 11 человек, 45 пострадавших находятся в больницах. «Фонтанка.ру» пишет о 14 погибших, 11 тел до сих пор находятся в метро.