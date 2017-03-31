В Петербурге увеличили количество автобусов из-за ремонта на «синей» ветке метро. Об этом сообщили в пресс-службе СПб ГУП «Пассажиравтотранс».

Отправлены дополнительные автобусы на маршруты № 3 «ул. Костюшко-Театральная пл.», № 26 «АС «Кировский завод – Московский вокзал», № 50 «Малая Балканская ул. – Театральная пл.», № 59 «Звездная ул. – ст.м. «Бухарестская».

«Для уменьшения неудобств пассажиров усиление движения сохранится до окончания работы автобусного транспорта 31 марта», - говорится в сообщении пресс-службы.

Проблемы с движением поездов по «синей» ветке подземки начались сегодня в семь часов утра. Очевидцы сообщали, что жду поезда по 20-40 минут, на многих станциях образовались толпы людей.

Позже выяснилось, что движение затормозила неисправность многожильного сигнального кабеля, в следствии чего перестали работать светофоры на участке «Купчино-Звездная».