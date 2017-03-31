В Петербурге сожгли более 150 кг санкционных сыра, рыбы и колбасы. Продукты были привезены из нескольких стран Европы. Об этом сообщили в Россельхознадзоре по Петербургу и Ленобласти.

Санкционику изъяли у индивидуального предпринимателя, ветеринарно-сопроводительные документы и разрешение Россельхознадзора на их ввоз отсутствовали.

На этикетках были указаны предприятия-производители из Германии, Нидерландов, Дании, Литвы, Латвии, Испании, Италии, Польши, Швеции, Финляндии, Франции, а также Эстонии.

"В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации все товары изъяты из оборота и уничтожены путем сжигания", - говорится в сообщении Россельхознадзора.

Фото: ursn.spb.ru